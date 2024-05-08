Украина ударила по нефтебазе в Луганске

Вооруженные силы Украины нанесли удар по луганской нефтебазе, сообщает Telegram-канал Mash.

Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS

Данную информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На месте работают спасатели и пожарные. Информация о пострадавших выясняется.

Украина ударила новыми ракетами ATACMS.

Ранее над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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