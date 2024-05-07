В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах

В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах, сообщается в Telegram-канале информцентра правительства региона.

Уровень реки устойчиво снижается в Казанском (на два сантиметра), Абатском (на семь сантиметров) районах и городе Ишиме, на один сантиметр снижение зафиксировано и в Викуловском районе.

Вода в реке Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра

Уровень реки Ишим превысил рекордные отметки за семь лет, в результате в Тюменской области наблюдается самый масштабный паводок за последние годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор 2 мая.

Тогда уровень воды в реке составлял 1139 сантиметров. Критической отметкой является 1000 сантиметров, уточняет МЧС. Из-за паводка были перекрыты четыре участка автомобильных дорог, из зоны возможного подтопления эвакуировано более тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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