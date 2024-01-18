Главархив Москвы начал приём на вечное хранение мемуаров горожан

Участники клуба мемуаристики «Линия жизни» смогут сдавать на вечное хранение в Главархив Москвы небольшие воспоминания о важных праздниках и событиях. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, клуб мемуаристики был открыт три года назад по просьбе посетителей центров московского долголетия. К «Линии жизни» присоединились свыше 500 участников, несколько десятков из них уже сдали свои произведения в архив.

«В Год семьи мы решили собрать как можно больше историй о важных датах и праздниках, которыми будут готовы поделиться жители старшего возраста. Весь год специалисты Главархива будут проводить занятия с участниками клуба, а по результатам работы мы выпустим общий сборник. В нем отразим истории из жизни обычных семей», – рассказала Ракова.

Лекции для участников центров московского долголетия начнутся в феврале. В течение года мемуаристам предложат поделиться воспоминаниями о различных праздниках, летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по стране, работе в комсомольских и студотрядах. Кроме того, Главархив готов принять на хранение фотографии, сделанные во время мероприятий, связанные с праздниками песни и стихотворения, открытки, письма, вырезки из газет, предметы.

Уже переданные в архивное ведомство мемуары используются в общегородском масштабе, в том числе на выставках, в статьях, в социально-значимых проектах. В частности, в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» опубликован сборник «В памяти моей Москва» с рассказами горожан о детстве, молодости и родных, встречах с известными людьми.

Чтобы присоединиться к клубу «Линия жизни», необходимо обратиться в центр «Ломоносовский» по адресу: улица Крупской, дом 9а. Подробная информация доступна по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, а также в группе центров московского долголетия в соцсети «ВКонтакте».

