Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране

Речь идет о повышении коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году. До 1,8 этот показатель должен увеличиться к 2036 году. Кроме того, президент поставил цель увеличить среднюю продолжительность жизни граждан. К 2030 году этот показатель должен равняться 78 годам, а к 2036 – 81 году.

Также Путин поручил в два раза увеличить МРОТ к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

