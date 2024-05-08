Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в котором речь идет, в том числе о повышении суммарного коэффициента рождаемости в рамках реализации цели «Сохранение населения», сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о повышении коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году. До 1,8 этот показатель должен увеличиться к 2036 году. Кроме того, президент поставил цель увеличить среднюю продолжительность жизни граждан. К 2030 году этот показатель должен равняться 78 годам, а к 2036 – 81 году.
Также Путин поручил в два раза увеличить МРОТ к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru