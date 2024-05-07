Путин поручил увеличить экспорт агропродукции не менее чем в 1,5 раза
Президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее чем в полтора раза, следует из указа главы государства.
В документе указывается на необходимость достичь национальной цели надежной экономики. Для этого требуется увеличение производства продукции агрокомплекса не менее чем на 25%, если сравнивать с 2021 годом.
Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту агропродукции и сейчас занимает четвертое место среди стран-экспортеров. Об этом Владимир Путин заявил во время поездки в Ставропольский край. На встрече с представителями АПК Путин подчеркнул, что доходы от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.
Он напомнил, что в 2022 году на экспорт было отправлено 157 млн тонн зерновых, в 2023 году - 147 млн тонн.
По слова экспертов, благодаря решениям, принятым президентом, страна достигла продовольственного суверенитета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru