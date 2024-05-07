Путин поручил увеличить экспорт агропродукции не менее чем в 1,5 раза

Президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее чем в полтора раза, следует из указа главы государства.

В документе указывается на необходимость достичь национальной цели надежной экономики. Для этого требуется увеличение производства продукции агрокомплекса не менее чем на 25%, если сравнивать с 2021 годом.