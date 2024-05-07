Фонд кино поддержит фильм про «Руки вверх» и продолжение «Чебурашки»

Также в список попали картины «Буратино», «Рождение империи», «Девятая планета» и другие.

До этого Министерстве культуры РФ предложили добавить в готовящийся в Госдуме законопроект о социально значимых фильмах пункт о создании экспертных советов, которые будут определять статус проектов. Так, социально значимым фильмом сможет стать картина, которая соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям и сохраняет историческую память.

Продюсерам предстоит делать из социально значимых фильмов «зрительские» - снимать стильно, красиво, с достойными актерами и не только про войну, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев «Радиоточке НСН».

