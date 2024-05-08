В Австрии заявили, что не намерены вступать в НАТО

У властей Австрии нет намерений вступать в НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Александера Шалленберга.

«Мы не планируем туда вступать», – заявил министр. Так он отреагировал на разговоры на фоне информации о планах Вены в составе группы нейтральных европейских стран расширить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

До этого издание Die Presse сообщало, что Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили в Альянс коллективное письмо с предложением о расширенном сотрудничестве, которое, в том числе включало бы участие в совместных учениях и обмен разведданными.

Ранее канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

