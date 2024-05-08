В Австрии заявили, что не намерены вступать в НАТО
У властей Австрии нет намерений вступать в НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Александера Шалленберга.
«Мы не планируем туда вступать», – заявил министр. Так он отреагировал на разговоры на фоне информации о планах Вены в составе группы нейтральных европейских стран расширить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
До этого издание Die Presse сообщало, что Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили в Альянс коллективное письмо с предложением о расширенном сотрудничестве, которое, в том числе включало бы участие в совместных учениях и обмен разведданными.
Ранее канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru