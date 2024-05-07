Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива

Временный запрет экспорта бензина из России сработал полноценно, внутренний рынок топлива на данный момент даже перенасыщен из-за обилия предложения, сообщил врио вице-премьера РФ Александр Новак, передает ТАСС.

В связи с этим, по его словам, сегодня рассматривается вопрос отмены запрета экспорта бензина. При этом он не уточнил, в какие сроки и на какой период возможна отмена ограничений.

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Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Россия на с 22 по 28 апреля нарастила производство бензина на 4,5%, до 816,7 тыс. тонн, а дизеля - на 3,7%, до 1,66 млн тонн, сообщил Росстат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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