Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Россия на с 22 по 28 апреля нарастила производство бензина на 4,5%, до 816,7 тыс. тонн, а дизеля - на 3,7%, до 1,66 млн тонн, сообщил Росстат, передает «Радиоточка НСН».

