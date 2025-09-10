Крупные российские производители кондитерских изделий пытаются убедить власти отказаться от введенных в мае 2025 года пошлин на какао-продукты в размере 3–5%. Как отмечает «Коммерсант», мера должна была стимулировать переработку какао-бобов в России, но привела к дополнительному росту себестоимости сладостей и снижению их экспортного потенциала. Эльдарханова отметила, что к концу года шоколад подорожает на 5-7%.

«Какао-бобы подорожали во много раз. И даже если сейчас есть какой-то тренд на снижение их стоимости, то нужно иметь в виду, что большинство компаний подписали по прошлогодними ценам. Эта пошлина, конечно, не оказывает глобального влияния, но все равно странно ее вводить с учетом роста цен на какао-бобы. В этом нет никакой логики, ведь этот продукт у нас не произрастает, у нас нет никакой продукции его переработки», — сказала собеседница НСН.