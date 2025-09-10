Гильдия кондитеров: 90% шоколада на полках магазинов оказались подделкой
Производители различными способами удешевляют продукты из-за небывалого повышения цен на какао-бобы, сказала НСН Ирина Эльдарханова.
Вводить пошлины на какао-продукты странно и нелогично, ведь цены на какао-бобы уже взлетели во много раз, посетовала в эфире НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
Крупные российские производители кондитерских изделий пытаются убедить власти отказаться от введенных в мае 2025 года пошлин на какао-продукты в размере 3–5%. Как отмечает «Коммерсант», мера должна была стимулировать переработку какао-бобов в России, но привела к дополнительному росту себестоимости сладостей и снижению их экспортного потенциала. Эльдарханова отметила, что к концу года шоколад подорожает на 5-7%.
«Какао-бобы подорожали во много раз. И даже если сейчас есть какой-то тренд на снижение их стоимости, то нужно иметь в виду, что большинство компаний подписали по прошлогодними ценам. Эта пошлина, конечно, не оказывает глобального влияния, но все равно странно ее вводить с учетом роста цен на какао-бобы. В этом нет никакой логики, ведь этот продукт у нас не произрастает, у нас нет никакой продукции его переработки», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, 90% производителей шоколада отказываются от натурального сырья из-за его высокой себестоимости.
«Конечно, эти расходы закладываются в финальную стоимость сладостей, однако надо еще постараться, чтобы найти на полках магазинов сладости с натуральным шоколадом. Так, 90% продукции изготовлено из заменителей шоколада из-за высокой цены на какао-бобы. Производители стараются выбирать другие ингредиенты, отдавая предпочтение эквивалентам какао-масла и заменяя тертый какао на какао-порошок. Производители различными способами удешевляют продукты из-за небывалого повышения цен, нестандартного за многие годы. К концу года сладости подорожают еще минимум на 5-7%», — заключила эксперт.
Ранее кондитеры предрекли подорожание сладостей из-за дефицита пальмового масла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
