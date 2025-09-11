«Опаснее табака»: Мясников призвал запретить рекламу сладостей и колбасы
Сладкие батончики вреднее сигарет, напугал в эфире НСН доктор Мясников, поддержав идею запрета «разноцветной отравы», которую дети видят у касс магазинов.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН предложил приравнять сладкие батончики и колбасу к табаку с алкоголем, и запретить их рекламу.
Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин ранее возмутился тем, что дети видят у касс в магазинах «отраву, переливающуюся разными красками». В беседе с изданием «Абзац» он предложил «спрятать» их, как сигареты и алкоголь, а еще лучше запретить всю вредную продукцию. Мясников заявил, что поддерживает эту идею «на миллион процентов».
«Реклама колбасы, сладких батончиков и тому подобного должна быть запрещена так же, как реклама табака и алкоголя. Это куда опаснее табака! Мы начинаем курить в 18-20 лет, а дети получают предпосылки к инвалидности именно в это время», - возмутился собеседник НСН.
Председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова ранее сообщила НСН, что 90% продающейся в магазинах шоколадной продукции изготовлено из заменителей шоколада из-за высокой цены на какао-бобы.
Со совей стороны диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупреждал, что регулярное употребление колбасы повышает риск онкологии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара
- Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
- «И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке
- В Госдуме не увидели причин сохранять высокую ключевую ставку
- Врачи и учителя не верят в передачу своих обязанностей ИИ
- Писателя Быкова признали в РФ террористом и экстремистом
- «Нашли подонка!»: Пригожин рассказал, как таксист в Стамбуле «кинул» его на $13 тысяч
- В «Миннесоте» опровергли отказ Капризова подписать самый дорогой в НХЛ контракт
- Журова предложила школам озадачиться вопросом единой спортивной формы
- АТОР: Снятие санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США из Минска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru