В Хакасии главу района задержали из-за госконтракта на 1,1 млрд рублей
Главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в превышении полномочий при исполнении контракта на строительство школы на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.
Отмечается, что правоохранители возбудили в отношении чиновника уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности. По данным следствия, в марте 2022 года администрация Аскизского района и строительная организация заключили муниципальный контракт на работы по строительству школы. Размер авансирования составлял 10% от общей стоимости более 1,1 млрд рублей.
«С марта 2022 по январь 2025 года подозреваемый, зная о существенном отставании подрядчика от графика выполнения работ, обеспечил заключение дополнительного соглашения, увеличивающего размер аванса до 90%», - указали в СК.
По завершении срока действия договора строительство школы не было завершено, стоимость невыполненных работ превышала 460 млн рублей. Действия подозреваемого причинили бюджету региона ущерб в указанном размере. Правоохранители будут ходатайствовать об аресте чиновника.
При этом против подрядчика возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате.
Согласно данным сайта администрации Аскизского района Хакасии, ее возглавляет Абрек Челтыгмашев.
Ранее был задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, пишет 360.ru. Экс-чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий из-за незаконного привлечения кредита коммерческого банка.
