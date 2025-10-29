В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом

Шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула. Об этом сообщил телеканал AHaber.

Инцидент произошел в районе Гебзе. Причина обрушения пока не установлена.

«Под завалами может быть семья из пяти-шести человек, в том числе детей», - отмечает телеканал.

Спасатели начали разбор завалов.

Ранее в провинции Балыкесир в Турции четыре здания обрушились на фоне землетрясения магнитудой 6,1, пишет «Свободная пресса».

