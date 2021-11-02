В Гидрометцентре объяснили возникновение «радиационного тумана» в Москве

Туман, который наблюдается в Москве во вторник, называется «радиационным», тем не менее, погодное явление не имеет отношения к радиоактивности. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК.

Москва погрузилась в туман

«Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации», — объяснил метеоролог.

По словам Вильфанда, также охлаждается приземной слой воздуха, и происходит концентрация молекул водяного пара — туман.

Ранее эколог Антон Хлынов заявил, что туман в столице установился из-за техногенных факторов.

Густой туман накрыл Москву вечером в понедельник, по данным синоптиков, он сохранится примерно до 14:00 вторника. Из-за погодных условий видимость составляет 200-700 метров. В аэропортах столицы отменены или задержаны более 200 рейсов.

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ФОТО: Туман в Москве
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