В Германии составили портрет типичного скупщика туалетной бумаги во время пандемии
Эмоциональные или с повышенной ответственностью пожилые люди чаще других покупали туалетную бумагу во время пандемии коронавируса. К таким выводам пришли немецкие ученые. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Пожилые чаще молодых людей совершали покупки в период массовой паники, которая началась на Западе из-за пандемии коронавируса. При этом европейцы сделали больше запасов пипифакса, чем американцы, хотя туалетной бумаги в магазинах США больше, чем на европейских прилавках.
Ученые сделали вывод - чем выше волнение за собственное здоровье и здоровье близких, тем больше средств гигиены покупал человек.
«Накопительство по объективным причинам не связано с возможностью уберечь здоровье или сохранить работу во время кризиса здравоохранения, поэтому можно считать чисто субъективным символом защищенности», — говорится в исследовании.
Напомним, дефицит туалетной бумаги возник в марте 2020 года на фоне покупательского ажиотажа из-за пандемии коронавируса.
Ранее старший преподаватель кафедры основ клинического психоанализа Московского института психоанализа, врач-психиатр Константин Лемешко рассказал НСН, как новости о коронавирусе влияют на поведение и здоровье людей.
«Тревога заставляет суетиться и делать нелепости, например, накупить полный дом гречки и скупить всю туалетную бумагу. Или может возникнуть неадекватная эмоциональная реакция. В таких условиях у людей увеличивается частота психосоматических заболеваний, это один из каналов сброса тревоги у человека», - заявил Константин Лемешко.
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