В Германии составили портрет типичного скупщика туалетной бумаги во время пандемии

Эмоциональные или с повышенной ответственностью пожилые люди чаще других покупали туалетную бумагу во время пандемии коронавируса. К таким выводам пришли немецкие ученые. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Пожилые чаще молодых людей совершали покупки в период массовой паники, которая началась на Западе из-за пандемии коронавируса. При этом европейцы сделали больше запасов пипифакса, чем американцы, хотя туалетной бумаги в магазинах США больше, чем на европейских прилавках.

Ученые сделали вывод - чем выше волнение за собственное здоровье и здоровье близких, тем больше средств гигиены покупал человек.