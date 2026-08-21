Россияне «переключились» с Лабубу на Чебурашку

По словам аналитиков, спрос в январе – августе упал на 72% относительно прошлого года. Средняя стоимость игрушки снизилась до 815 рублей (-11%). Ажиотаж вокруг Лабубу миновал: пик популярности пришелся на прошлый год.

Исследование также показало, что растет спрос на плюшевого Чебурашку. В январе – августе игрушку покупали на 63% чаще. Средняя цена снизилась на 22% (534 рубля).

Заметный спроса также наблюдается на Стича (персонаж мультфильма «Лило и Стич»). С начала года показатель вырос на 38%. Средняя цена снизилась на 10%, до 940 рублей.

Продажи книг о Чебурашке в России превысили 90 тысяч экземпляров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

