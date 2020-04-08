Психолог назвал причину повышенного спроса на гречку и туалетную бумагу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении периода нерабочих дней пока не принималось, но Владимир Путин совещается по этому поводу с медиками. «Пока точка зрения, которая вчера доминировала, что единственно правильное решение — режим самоизоляции», - сказал Песков.

Старший преподаватель кафедры основ клинического психоанализа Московского института психоанализа, врач-психиатр Константин Лемешко в эфире НСН рассказал, как подобные новости воспринимаются россиянами.

«Информация о возможном сокращении нерабочего периода влияет благоприятно, но человек реагирует не на одну новость, а на новость в контексте. А контекст сейчас такой, что большая часть СМИ оперирует исключительно данными о коронавирусе, смертности, заболеваемости и любой человек делает для себя прогнозы, что всё плохо. И по-хорошему, новость о возможном сокращении нерабочих дней должна вызывать положительную динамику, но это капля в море», - сообщил психиатр.

Кроме того, он объяснил, как новости о коронавирусе и общая истерия по этому поводу влияют на поведение и здоровье людей.

«Люди всегда по-разному реагируют на такие неопределённости. Всё зависит от самих людей, но в большинстве случаев это вызывает тревогу. А тревога заставляет суетиться и делать нелепости, например, накупить полный дом гречки и скупить всю туалетную бумагу. Или может возникнуть неадекватная эмоциональная реакция. В таких условиях у людей увеличивается частота психосоматических заболеваний, это один из каналов сброса тревоги у человека. Повышается артериальное давление, изменяется частота сердечных сокращений, нарушается ритм и так далее. Большая часть людей так и реагирует. И увеличение числа вызовов врачей спровоцировано именно ростом тревоги», - заявил Константин Лемешко.

Ранее в беседе с НСН психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как не сойти с ума от паники, пережить карантин, и зачем ограничивать информационный поток.

