Эксперт: Мошенники начали обманывать учителей перед 1 сентября

Мошенники обманывают педагогов в преддверии нового учебного года, выманивая деньги за якобы участие в конкурсе «Лучший учитель». Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники связываются с учителями, сообщая, что педагога решили выдвинуть на конкурс.

«Название конкурса обычно разное "Лучший учитель такой-то школы", "Лучший учитель города" и тому подобное, так как именно он, по мнению администрации образовательного учреждения, отличился и достоин поучаствовать в конкурсе», - отметил Машаров.

Как правило, у мошенника достаточно информации об образовательном учреждении или о самом педагоге, и его предложение может казаться правдивым. Для участия в фальшивом конкуре учителя просят внести организационный взнос - обычно от 5 до 20 тысяч рублей. Если педагог соглашается, он переходит по фейковой ссылке, от него требуют ввести личные сведения и данные банковской карты. После платежа средства с карты жертвы списываются, а мошенник перестает выходить на связь.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что аферисты могут предлагать абитуриентам и их родителям за деньги ускорить зачисление в вуз либо забронировать место, пишет 360.ru.

