СМИ: Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова фигурирует в уголовных делах

Сын бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова Антон Астахов фигурирует в уголовных делах, сообщает «Коммерсант».

Сына адвоката Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество

Расследование ведется по делу о мошенничестве и о незаконной выдаче наград на спецоперации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Три года назад Астахов заключил контракт с Минобороны РФ и воевал в составе штурмовых подразделений, получив ранение, контузию и медаль.

Он настаивает на своей невиновности. Защита уверяет, что правоохранительные органы по закону не могут расследовать дело офицера.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Уголовное ДелоАдвокатПавел Астахов

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