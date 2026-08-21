СМИ: Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова фигурирует в уголовных делах
Сын бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова Антон Астахов фигурирует в уголовных делах, сообщает «Коммерсант».
Расследование ведется по делу о мошенничестве и о незаконной выдаче наград на спецоперации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Три года назад Астахов заключил контракт с Минобороны РФ и воевал в составе штурмовых подразделений, получив ранение, контузию и медаль.
Он настаивает на своей невиновности. Защита уверяет, что правоохранительные органы по закону не могут расследовать дело офицера.
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