Зафиксирован рост единения россиян вокруг флага РФ
Социологи зафиксировали рост единения россиян вокруг флага, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ВЦИОМ.
Для большинства участников исследования триколор стал символом гордости и единства. Отрицательные эмоции флаг навеял 4% опрошенных. 71% участников исследования отнеслись положительно к тому, что у некоторых россиян дома есть флаг и они вывешивают его, к примеру, на балконе, в окне во время значительных государственных праздников или каких-то событий.
Опрос проводился накануне Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.
Ранее стало известно, что иностранку отправят домой за коврик с флагом России на полу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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