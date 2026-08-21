Небензя: России не нужна массовая мобилизация

России не нужна массовая мобилизация, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

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«На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается»,— указал он. Других подробностей дипломат не сообщил.

Ранее в Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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