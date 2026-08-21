Небензя: России не нужна массовая мобилизация
21 августа 202606:02
Денис Хоноров
России не нужна массовая мобилизация, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
«На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается»,— указал он. Других подробностей дипломат не сообщил.
Ранее в Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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