Горбуша подорожала на 46% за год

Это произошло на фоне падения вылова лососевых. Оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке выросла до 460 руб/кг. Рост цен происходит из-за сокращения предложения на фоне снижения объемов промысла лососевых. По данным ВНИРО, общий объем добычи лососевых упал на 59,9% к показателям 2025 года. Почти половину промысла обеспечила горбуша, однако ее вылов сократился на 68,7% к 2024 году.

Кета увеличилась в цене на 17,8% – до 530 руб./кг, нерка – на 3,7%, до 850 руб./кг.

Цены на красную икру и рыбу вырастут из-за сравнительно маленького улова и из-за того, что рыбакам придется заплатить миллиарды рублей за перезаключение договоров на использование рыболовных участков для вылова лососей, а все это входит в себестоимость товаров. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

