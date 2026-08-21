Горбуша подорожала на 46% за год
В России горбуша подорожала на 46% за год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ФГУП «Нацрыбресурс».
Это произошло на фоне падения вылова лососевых. Оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке выросла до 460 руб/кг. Рост цен происходит из-за сокращения предложения на фоне снижения объемов промысла лососевых. По данным ВНИРО, общий объем добычи лососевых упал на 59,9% к показателям 2025 года. Почти половину промысла обеспечила горбуша, однако ее вылов сократился на 68,7% к 2024 году.
Кета увеличилась в цене на 17,8% – до 530 руб./кг, нерка – на 3,7%, до 850 руб./кг.
Цены на красную икру и рыбу вырастут из-за сравнительно маленького улова и из-за того, что рыбакам придется заплатить миллиарды рублей за перезаключение договоров на использование рыболовных участков для вылова лососей, а все это входит в себестоимость товаров. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова фигурирует в уголовных делах
- Горбуша подорожала на 46% за год
- Россияне «переключились» с Лабубу на Чебурашку
- Суд прекратил дело жителя Волгоградской области о стрельбе по беспилотнику ВСУ
- СМИ: Системе ПВО Украины все сложнее справляться с ударами РФ
- Шохин: Текущий рост экономики РФ недостаточен для достижения национальных целей к 2030 году
- Киев сообщил о готовности к переговорам с Москвой
- Россия не намерена отказываться от договоров с НАТО и ЕС
- Студентов-медиков будут учить обращению с боевыми дронами
- «Сбер» предложил дать ЦБ РФ больше свободы в операциях по регулированию курса рубля