Суд прекратил дело жителя Волгоградской области о стрельбе по беспилотнику ВСУ

Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу мужчины, который пытался сбить беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины из ружья, сообщает РБК.

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Суд также постановил вернуть мужчине ружье 12 калибра. В июле мировой судья признал местного жителя виновным в стрельбе из оружия в населенном пункте и назначил ему штраф с конфискацией ружья.

Адвокат подсудимого указал, что его подзащитный «действовал в состоянии крайней необходимости» и стрелял по летевшему на низкой высоте беспилотнику, представлявшему угрозу.

Разрешить гражданам стрелять по дронам невозможно, вопрос применения оружия нужно оставлять как исключительные случаи, заявил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

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ФОТО: ТАСС
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