Суд прекратил дело жителя Волгоградской области о стрельбе по беспилотнику ВСУ

Международные резервы РФ выросли за неделю на $15,6 млрд

Минстрой: До половины бизнес-процессов в строительстве будут основаны на ИИ к 2030 году

Потерявшихся в лесу под Нижним Новгородом девочек нашли живыми

Вучич поблагодарил РФ за спецборт МЧС для тушения пожаров в Сербии

Батраков подписал контракт с «Галатасараем»