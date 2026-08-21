В Госдуме заявили, что родители вправе отказаться от поборов в школе

По его словам, при давлении со стороны школы или родительского комитета необходимо настаивать на том, что подобные сборы не являются обязательными. В противном случае, родителям следует написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора средств. Если и это не помогло, парламентарий советует обращаться в управление образования, Рособрнадзор или прокуратуру.

Отмечается, что образовательная организация обязана за счет собственного бюджета обеспечивать ремонт, закупку мебели, учебников и охрану.

Ранее в Роскачестве рассказали о незаконности школьных сборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

