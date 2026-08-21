В Госдуме заявили, что родители вправе отказаться от поборов в школе
Родители школьников вправе обратиться к директору образовательного учреждения или в прокуратуру, если от них требуют сдать деньги на нужды учебного заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.
По его словам, при давлении со стороны школы или родительского комитета необходимо настаивать на том, что подобные сборы не являются обязательными. В противном случае, родителям следует написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора средств. Если и это не помогло, парламентарий советует обращаться в управление образования, Рособрнадзор или прокуратуру.
Отмечается, что образовательная организация обязана за счет собственного бюджета обеспечивать ремонт, закупку мебели, учебников и охрану.
Ранее в Роскачестве рассказали о незаконности школьных сборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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