В Германии пользователи предрекли распад Украины после слов Зеленского
В Германии пользователи издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ситуацию в Артемовске крайне тяжелой для ВСУ.
Читатели считают, что ВСУ вскоре потерпят поражение, а Украина прекратит существовать как государство.
«Скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и больше не будет Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось», - пишут пользователи.
По мнению других читателей, «у Украины будут проблемы» из-за того, что ВСУ не могут противостоять России.
«Если он (Зеленский) это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая ... Просто российская армия слишком сильная», - отмечают читатели.
В субботу читатели Die Welt возмутились видеобращением Зеленского, который заявил, что «мы уже говорим как участники ЕС». Читатели издания возмутились высказываниями Зеленского, усомнившись в его трезвой оценке ситуации.
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