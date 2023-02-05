В Германии пользователи предрекли распад Украины после слов Зеленского

Читатели считают, что ВСУ вскоре потерпят поражение, а Украина прекратит существовать как государство.



«Скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и больше не будет Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось», - пишут пользователи.



По мнению других читателей, «у Украины будут проблемы» из-за того, что ВСУ не могут противостоять России.



«Если он (Зеленский) это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая ... Просто российская армия слишком сильная», - отмечают читатели.



В субботу читатели Die Welt возмутились видеобращением Зеленского, который заявил, что «мы уже говорим как участники ЕС». Читатели издания возмутились высказываниями Зеленского, усомнившись в его трезвой оценке ситуации.

