В Германии пользователи предрекли распад Украины после слов Зеленского

В Германии пользователи издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ситуацию в Артемовске крайне тяжелой для ВСУ.

Появились кадры отступления ВСУ в Артемовске

Читатели считают, что ВСУ вскоре потерпят поражение, а Украина прекратит существовать как государство.

«Скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и больше не будет Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось», - пишут пользователи.

По мнению других читателей, «у Украины будут проблемы» из-за того, что ВСУ не могут противостоять России.

«Если он (Зеленский) это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая ... Просто российская армия слишком сильная», - отмечают читатели.

В субботу читатели Die Welt возмутились видеобращением Зеленского, который заявил, что «мы уже говорим как участники ЕС». Читатели издания возмутились высказываниями Зеленского, усомнившись в его трезвой оценке ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаГерманияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры