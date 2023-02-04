Зеленский вызвал гнев в Германии
Читатели немецкого издания Die Welt публикуют гневные комментарии после жестко видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы уже говорим как участники ЕС», — заявил украинский лидер.
Читатели издания возмутились высказываниями Зеленского, усомнившись в его трезвой оценке ситуации.
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», — напомнил Wolfgang V.
«Что он там курит?» — задался вопросом Sailör.
«В нем снова пробуждается комик», — сязвил Stephen P.
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно…», — ошеломленно написал Chris S.
Украина направила заявку в ЕС год назад, в июне вместе с Молдавией страны получили статус кандидатов на вступление. Государствам необходимо соблюсти множество требований и осуществить масштабные реформы, чтобы стать членами Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Зеленский вызвал гнев в Германии
- КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США
- В Минфине США подписано распоряжение о введении потолка цен на нефть из России
- Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
- МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию
- МИД КНР: Пекин и Москва углубляют взаимное доверие
- В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей
- Немецкий журналист Нойханн призвал не давать Украине ложных надежд по вступлению в Евросоюз
- В Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
- «Берлину есть что скрывать»: В МИД оценили заявления Шольца о взрывах на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru