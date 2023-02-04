Зеленский вызвал гнев в Германии

Читатели немецкого издания Die Welt публикуют гневные комментарии после жестко видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

СМИ: В ЕС продолжаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию

«Мы уже говорим как участники ЕС», — заявил украинский лидер.

Читатели издания возмутились высказываниями Зеленского, усомнившись в его трезвой оценке ситуации.

«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», — напомнил Wolfgang V.

«Что он там курит?» — задался вопросом Sailör.

«В нем снова пробуждается комик», — сязвил Stephen P.

«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно…», — ошеломленно написал Chris S.

Украина направила заявку в ЕС год назад, в июне вместе с Молдавией страны получили статус кандидатов на вступление. Государствам необходимо соблюсти множество требований и осуществить масштабные реформы, чтобы стать членами Евросоюза.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЕвросоюзГерманияВладимир Зеленский
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