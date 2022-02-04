Владельцу шахты «Листвяжная» продлили арест

Центральный районный суд города Кемерово продлил до 14 мая арест основному собственнику шахты «Листвяжная» Михаилу Федяеву, сообщают РИА Новости.

Предыдущий срок пребывания в СИЗО у него заканчивался 14 февраля.

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Предприниматель проходит по делу об аварии, повлекшей гибель 51 человека. Ранее бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным, так как не мог повлиять на случившееся. Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева под арестом.

Ранее председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что рабочих на шахте «Листвяжная» не научили пользоваться самоспасателями, а телефоны в шахту они брали, чтобы сфотографировать нарушения. Он назвал произошедшее убийством.

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ФОТО: РИА Новости
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