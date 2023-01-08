В ГД РФ отреагировали на высказывания уехавшего на Украину актера Смольянинова

Актер Артур Смольянинов, уехавший на Украину, «потерял связь со страной», его высказывания против России могут стать для законодателей основой для принятия решений по поводу одиозных заявлений артистов, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова.

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Артур Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа»* признался, что если бы принимал участие в конфликте, то поддержал бы Украину. Актер заяаил, что Артист добавил, что «наплевать» на Россию, даже если от страны останется один регион, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», - считает Лантратова.

Она добавила, что подобные высказывания артистов являются поводом для размышления законодателям. Лантратова считает, что эти артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе, потому что в то время, когла ДНР бомбили, артисты «развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».

По словам Лантратовой, парламентариям следует обсудить, как реагировать на подобные высказывания известных артистов против России.

Ранее актер Артур Смольянинов получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Решение вынес Гагаринский суд Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Издание заблокировано в России



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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияУкраинаАктерыГосдумаЯна Лантратова
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