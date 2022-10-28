Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Актер Артур Смольянинов получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Решение вынес Гагаринский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Штраф вынесен звезде фильма «Девятая рота» за высказывание о спецоперации России на Украине в одном из интервью. В частности, Смольянинов сравнил действия Вооруженных сил России с захватом и геноцидом.

Ранее Тверской суд Москвы назначил штраф актрисе Татьяне Рудиной в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

