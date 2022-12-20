«Главное - кто остался»: Ректор ВТУ имени Щепкина об уехавших актерах и режиссерах
Уходящий 2022 год был самым драматичным за послевоенные годы, однако в такое непростое время посещаемость театров лишь возросла, отметил в эфире НСН Борис Любимов.
Спецоперация на Украине отразилась на репертуаре театров в 2022 году, при этом пришлось заменять уехавших актеров и режиссеров в спектаклях, однако все идет хорошо, на каждую постановку находятся свои люди, которые проявили совестливость и ответственность, рассказал ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов в разговоре с НСН.
«Спецоперация не может не отразиться на репертуаре театра. При этом вопрос не в том, кто уехал, а в том, кто остался. Самое главное, чтобы на те спектакли, которые уже идут, нашлись достойные исполнители. Потому что если их нет, то что вы делали, братцы-руководители, все эти годы? Слава Богу, все находятся. А в те спектакли, которые предполагаются к постановке, должны найтись свои художники, режиссеры и актеры. Россия в 1920-е годы потеряла неизмеримо больше таких писателей, как Бунин, таких мыслителей, как Бердяев, таких композиторов, как Рахманинов, Стравинский, такого певца, как Шаляпин, но ничего. Кое-что замечательного было создано и в 1920-е годы у нас здесь. Сейчас очень важный вызов: а мы что-то умеем, мы что-то можем в такой сложной ситуации? Когда-то замечательный мыслитель Розанов в начале прошлого века говорил: талантливый момент предоставила нам история, и сумеем ли мы сами быть талантливыми? Вот сумели мы быть талантливыми, ответственными и совестливыми, это самое важное», - сказал Любимов.
Он отметил, что уходящий год был самым сложным за послевоенные годы. При этом Любимов подчеркнул, что посещаемость театров растет, а людей не сломила ни пандемия коронавируса, ни спецоперация.
«Уходящий год – это, наверное, самый сложный и самый драматичный за послевоенные годы. С другой стороны, жизнь продолжается, театры работают. Есть статистика, что количество посещаемости театра растет. Я побывал в этом году на фестивале национальных театров в Чечне, жизнь продолжается и там. Самые разные национальные театры нашей необъятной родины съехались в Грозный, очень важно, что этот фестиваль продолжается. Нас не сломил ковид, не сломила и спецоперация. В 2022 году мне довелось побывать и в "Сатириконе", и в таких разных театрах, как театр Пушкина, театр Моссовета и МХАТ имени Горького. Свой зритель есть и там, и тут. Если говорить о спектакле, который больше всего "задел" меня, то это "Душа моя Павел" Алексея Варламова», - резюмировал Любимов.
Ранее театральный критик Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.
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