МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки

Затем аферисты просят собеседника зарегистрироваться в банке, а далее, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят человеку и пытаются убедить его в том, что был совершен перевод денег с его счета в запрещенную организацию, и угрожают жертве уголовным преследованием.

В МВД уточнили, что в результате таких действий мошенники могут узнать информацию о сбережениях и имуществе гражданина, а также данные о его семье.

