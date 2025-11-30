МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки
Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
В ведомстве объяснили, что злоумышленники связываются с жертвами и во время разговора говорят, что для нее заказали подарок, после чего присылают номер заказа и товарный чек.
Затем аферисты просят собеседника зарегистрироваться в банке, а далее, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят человеку и пытаются убедить его в том, что был совершен перевод денег с его счета в запрещенную организацию, и угрожают жертве уголовным преследованием.
В МВД уточнили, что в результате таких действий мошенники могут узнать информацию о сбережениях и имуществе гражданина, а также данные о его семье.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что мошенники вместо икры продают россиянам икорный суп.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН: В мире с голодом столкнулись 735 млн человек
- МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки
- В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей
- Оперштаб: В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ поврежден многоквартирный дом
- В ГД призвали отменить комиссию на переводы между родственниками
- МЧС: При пожаре в многоэтажке в Москве спасли 11 человек
- В Уссурийске организаторы концерта Долиной опровергли массовый возврат билетов
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 33 дрона ВСУ
- В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
- СМИ: Россиянам продают икорный суп вместо икры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru