МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки

Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве объяснили, что злоумышленники связываются с жертвами и во время разговора говорят, что для нее заказали подарок, после чего присылают номер заказа и товарный чек.

Затем аферисты просят собеседника зарегистрироваться в банке, а далее, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят человеку и пытаются убедить его в том, что был совершен перевод денег с его счета в запрещенную организацию, и угрожают жертве уголовным преследованием.

В МВД уточнили, что в результате таких действий мошенники могут узнать информацию о сбережениях и имуществе гражданина, а также данные о его семье.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что мошенники вместо икры продают россиянам икорный суп.

