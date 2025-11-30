В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей

В России сразу в четырех регионах зафиксировали среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

К таким регионам относятся Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва и Магаданская область, пишет ТАСС.