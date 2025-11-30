В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей
В России сразу в четырех регионах зафиксировали среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
К таким регионам относятся Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва и Магаданская область, пишет ТАСС.
Согласно подсчетам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике составляет там 192 тысячи 934 рубля, 173 тысячи 480 рублей, 161 тысячу 100 рублей и 152 тысячи 498 рублей соответственно.
Уточняется, что средние зарплаты в размере более 100 тысяч рублей фиксируют в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Мурманской и Сахалинской областях, а также на Камчатке и в Санкт-Петербурге.
Ранее в Госдуме призвали отменить комиссию на переводы между родственниками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
