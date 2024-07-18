В ГД предложили прописать в законе понятие «традиционных ценностей»
В российском законодательстве необходимо прописать, что такое «традиционные семейные ценности», а после этого уже думать о введении наказания за дискредитацию таких ценностей. Такое мнение высказала глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина.
Так депутат прокомментировала предложение своего коллеги Султана Хамзаева о введении административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
По мнению Останиной, традиционные ценности — это «уважение к старшим, это уважение к детям, уважение мужа к жене, это, так сказать, патриотизм, любовь к Родине». Она предложила «прописать» эту дефиницию в законе.
Она добавила, как передает РИА Новости, что чрезмерное количество «маргинальных» ТВ-шоу мешают сделать традиционные семейные ценности «философией жизни» россиян.
Ранее Останина заявила в беседе с НСН, что российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru