В ГД предложили прописать в законе понятие «традиционных ценностей»

По мнению Останиной, традиционные ценности — это «уважение к старшим, это уважение к детям, уважение мужа к жене, это, так сказать, патриотизм, любовь к Родине». Она предложила «прописать» эту дефиницию в законе.

Она добавила, как передает РИА Новости, что чрезмерное количество «маргинальных» ТВ-шоу мешают сделать традиционные семейные ценности «философией жизни» россиян.

Ранее Останина заявила в беседе с НСН, что российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности.



