В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала глупостью инициативу ярославского депутата Теймураза Бараташвили о законодательном закреплении главенствующей роли отца в семье. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Ранее депутат представил доклад в муниципалитет Ярославля, в котором было предложено закрепить за отцами статус «главы семьи» и возложить на них «ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления».
Останина отметила, что согласно Конституции России, мужчины и женщины имеют равные права, а предложение Бараташвили звучит как попытки внести изменения в Конституцию. Она также напомнила, что дискриминация по половому признаку в России запрещена, а подобные идеи отсылают к периоду до октября 1917 года.
Останина подчеркнула, что одному депутату, которому «не повезло с женщинами», не под силу изменить закрепленные законом права женщин.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил НСН, что добровольная медиация или процедура посредничества позволит парам более вдумчиво подойти к разводу.
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