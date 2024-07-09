В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин

Ранее депутат представил доклад в муниципалитет Ярославля, в котором было предложено закрепить за отцами статус «главы семьи» и возложить на них «ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления».

Останина отметила, что согласно Конституции России, мужчины и женщины имеют равные права, а предложение Бараташвили звучит как попытки внести изменения в Конституцию. Она также напомнила, что дискриминация по половому признаку в России запрещена, а подобные идеи отсылают к периоду до октября 1917 года.

Останина подчеркнула, что одному депутату, которому «не повезло с женщинами», не под силу изменить закрепленные законом права женщин.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил НСН, что добровольная медиация или процедура посредничества позволит парам более вдумчиво подойти к разводу.

