«Вместо маргиналов!»: Останина призвала показывать счастливые семьи на российском ТВ
Нина Останина заявила НСН, что российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ о маргиналах на традиционные семьи.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.
Ранее известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
«Идея это не новая, Юлия Барановская в этом деле не пионер, потому что мы постоянно говорим о необходимости создания на телевидении телеканала, который пропагандировал бы наши семейные ценности вместо тех маргиналов, которые появляются сегодня на ТВ. Сама Барановская сегодня ведет программу, где мы видим маргиналов, которые бросают своих детей. Складывается впечатление, что у нас половина российских семей пьет и не помнит о своих родительских обязанностях. Почему бы новую программу на Первом канале не открыть? Почему бы не поменять эту философию программы, которую ведет Юлия? Это будет первым шагом», - призвала она.
Акцент на новом федеральном канале Останина призвала сделать на многодетных семьях. Также она уверена, что не стоит приглашать на программы никаких артистов.
«Конкурсы – это еще не пропаганда семьи и традиционных семейных отношений. Канал должен иметь воспитательную функцию, рассказывать, как родители воспитывают детей в многодетных семьях. Потому что именно в многодетных семьях, как правило, воспитываются дети, которые затем сами готовы стать многодетными родителями. Это канал должны вести не артисты, здесь должны быть и профессиональные демографы, политики, которые отвечают за формирование государственной политики. Конечно, там должны быть представлены счастливые семьи, которые сегодня и составляют основу нашего государства. У нас сегодня неправильный подход, что нужно стать бедной семьей, чтобы тебя заметило государство. Государство должно заметить счастливые семьи и пропагандировать их», - подытожила депутат.
На федеральном канале «Семья» можно показывать и шоу, и фильмы, и мультфильмы, которые будут транслировать традиционные семейные ценности, заявила ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец «Радиоточке НСН». Она призвала сделать контент познавательным и полезным для всех членов семьи, а также привлекать молодежь.
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