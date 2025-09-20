В ФИПИ рассказали о распространенных ошибках в ЕГЭ по русскому языку
Более половины участников ЕГЭ по русскому языку В 2025 году не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание частиц "ни" и "не", следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Отмечается, что с этим заданием в экзамене не справились 46% учеников.
Также у 47% были сложности в задании на написание "и" и "ы" после приставок.
Только 40% сдающих ЕГЭ правильно ответили на вопрос про дефисное или раздельное написание слов.
ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. «Тем, кто поступает на языки, лингвистику, конечно, нужен профильный экзамен. Для остальных направлений я бы оставил базовый вариант экзамена», — сказал он.
Разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни не стоит, более того, такой экзамен не дает реальную картину знаний будущего студента — куда более эффективно собеседование с экзаменатором при поступлении на филфак. Об этом в разговоре с НСН заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
