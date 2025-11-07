СМИ: Маску одобрили выплату в размере почти триллион долларов
Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для основателя компании Илона Маска, сообщает Reuters.
Он может составить до 1 триллиона долларов. Соответствующее решение было принято 7 ноября. Согласно условиям выплаты, которая будет осуществляться в форме акций в течение следующего десятилетия, фактический размер компенсации составит около 878 миллиардов долларов после выполнения всех необходимых финансовых процедур.
Маск, уже являющийся самым богатым человеком в мире, может значительно увеличить свое состояние при выполнении определенных условий. За предложение о выплате проголосовали более 75% акционеров американской автомобильной компании.
Ранее председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявил, что бизнесмен может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за выплату ему компенсационного пакета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
