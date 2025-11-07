Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Это произошло в ходе встречи с лидерами государств Центральной Азии.

«Сейчас мы работаем над разрешением другого конфликта — между Россией и Украиной... Эта работа еще не завершена, но мы достигли значительного прогресса», — заявил лидер США.

В своем выступлении Трамп также затронул тему контроля над вооружениями, высказав предположение о возможности достижения договоренностей о сокращении ядерных арсеналов между США, Россией и Китаем. По мнению президента, все три страны заинтересованы в таком развитии событий.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается определtнный прогресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

