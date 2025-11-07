Установлена норма по нагрузке на школьников по физкультуре

Особое внимание уделяется физической культуре: для нее законодательно закреплен объем не менее 2–3 часов в неделю в каждом классе. Кроме того, программа по физкультуре обновлена. У школьников появилась возможность выбирать направление для третьего урока из 32 видов спорта, в перечень которых вошли, в частности, лапта и городошный спорт.

Министр также добавил, что в рамках развития инфраструктуры к концу 2025 года будет обновлено 900 спортивных залов, при этом на сегодня 90% школ уже имеют условия для занятий физкультурой.

Вводить ОГЭ по физкультуре не нужно, поскольку половина учеников не смогут сдать экзамен по состоянию здоровья, кроме того, очень небольшое количество учащихся впоследствии свяжут свою карьеру с физкультурой и спортом. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

