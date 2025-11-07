СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине
Вооруженные силы Великобритании рассматривают возможность участия в украинском конфликте или в операциях, представленных как миротворческие, в составе так называемой «коалиции желающих», сообщает The Guardian.
По данным издания, британская армия может быть задействована с применением полного спектра военных возможностей — от авиации до пехотных подразделений.
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, комментируя планы военного ведомства, отметил, что ключевой задачей страны остается поддержка союзников по НАТО и обеспечение безопасности восточного фланга альянса.
Ранее Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow.
