ПВО сбила 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России

Военные за прошедшую ночь ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Пять дронов сбили в Крыму, три – в Брянской области, два – в Курской. Еще один беспилотник уничтожили над Калужской областью.

Ранее БПЛА атаковали Волгореченск Костромской области, была повреждена система теплоснабжения, пишет Ura.ru. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

