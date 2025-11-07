ПВО сбила 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
7 ноября 202507:36
Военные за прошедшую ночь ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Пять дронов сбили в Крыму, три – в Брянской области, два – в Курской. Еще один беспилотник уничтожили над Калужской областью.
Ранее БПЛА атаковали Волгореченск Костромской области, была повреждена система теплоснабжения, пишет Ura.ru. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
