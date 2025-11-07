В Госдуме попросили запретить продажу бетельных орехов с психоактивным действием
Депутат Госдумы Султан Хамзаев инициировал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с требованием запретить свободную продажу бетельного ореха, обладающего психоактивными свойствами, сообщает РИА Новости.
Парламентарий указал, что в течение последнего месяца к нему поступают многочисленные жалобы от родителей, чьи дети приобретают так называемые пьяные орехи. Он содержит токсичные вещества, способные вызывать галлюцинации, головные боли и судорожные приступы.
Хамзаев предложил внести орех в перечень запрещенных веществ после проведения соответствующей проверки. Особый акцент он сделал на необходимости допуска к продаже на маркетплейсах исключительно сертифицированной продукции, находящейся под российской юрисдикцией.
Ранее эксперт-нарколог Василий Шуров предупредил, что употребление бетельного ореха вызывает тяжелую зависимость и приводит к серьезным последствиям для здоровья — от разрушения зубов до онкологических заболеваний пищевода.
