В Госдуме попросили запретить продажу бетельных орехов с психоактивным действием

Депутат Госдумы Султан Хамзаев инициировал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с требованием запретить свободную продажу бетельного ореха, обладающего психоактивными свойствами, сообщает РИА Новости.

Парламентарий указал, что в течение последнего месяца к нему поступают многочисленные жалобы от родителей, чьи дети приобретают так называемые пьяные орехи. Он содержит токсичные вещества, способные вызывать галлюцинации, головные боли и судорожные приступы.

Хамзаев предложил внести орех в перечень запрещенных веществ после проведения соответствующей проверки. Особый акцент он сделал на необходимости допуска к продаже на маркетплейсах исключительно сертифицированной продукции, находящейся под российской юрисдикцией.

Ранее эксперт-нарколог Василий Шуров предупредил, что употребление бетельного ореха вызывает тяжелую зависимость и приводит к серьезным последствиям для здоровья — от разрушения зубов до онкологических заболеваний пищевода.

