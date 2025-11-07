Лидеры Узбекистана и Туркмении пообщались с Трампом по-русски
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом США Дональдом Трампом общались с ним на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.
Политики присутствовали на саммите «Центральная Азия + США» (С5+1). Встречу посетили пять лидеров центральноазиатских стран.
Так, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время мероприятия использовали свои государственные языки. Мирзиеев и Бердымухамедов говорили по-русски. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев единственный из центральноазиатских политиков говорил на английском языке.
Между тем Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний. Один из участников мероприятия потерял сознание, из-за этого была прервана прямая трансляция мероприятия, пишет Ura.ru.
