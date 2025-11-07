Переход вузов на новую модель образования планируется в 2027 году

В настоящее время уже разработан проект соответствующих изменений в законодательство об образовании. Документ проходит этап закрытого обсуждения, после которого будет вынесен на общественное обсуждение.

Как отметил Афанасьев, ведомство ориентируется на 2027 год как на срок полномасштабного перехода на новую систему. Параллельно продолжается реализация пилотного проекта реформы, который уже тестируется в ряде российских вузов.

Ограничение количества студентов-платников в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома». Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

