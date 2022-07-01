В Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19
Выросло число заражений и госпитализаций с диагнозом COVID-19 сразу в нескольких странах Евросоюза, сообщает в пятницу «Интерфакс».
В Великобритании за неделю число заболевших увеличилось почти в три раза, в Италии только за минувшие сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией.
Во Франции наметился рост заболеваемости среди пожилых граждан.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России еще может подскочить, так как в мире коронавирусом заражаются 700–800 тысяч человек в день, что несравнимо больше, чем в начале пандемии.
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