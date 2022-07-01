В Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19

Во Франции наметился рост заболеваемости среди пожилых граждан.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России еще может подскочить, так как в мире коронавирусом заражаются 700–800 тысяч человек в день, что несравнимо больше, чем в начале пандемии.

