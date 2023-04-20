В электронных медкартах детей стали доступны новые медицинские справки

В детской электронной медкарте теперь доступны новые справки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, в новом формате теперь доступны справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справки в бассейн, в лагерь, а также рекомендации об освобождении от посещения школ и детских садов.

Также появился новый блок, в котором родители могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школы. Сегодня родителям в электронной медкарте детей также доступны протоколы осмотров врачей, что упрощает процесс получения информации.