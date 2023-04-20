В электронных медкартах детей стали доступны новые медицинские справки
В детской электронной медкарте теперь доступны новые справки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, в новом формате теперь доступны справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справки в бассейн, в лагерь, а также рекомендации об освобождении от посещения школ и детских садов.
Также появился новый блок, в котором родители могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школы. Сегодня родителям в электронной медкарте детей также доступны протоколы осмотров врачей, что упрощает процесс получения информации.
В декабре Москва открыла возможность для частных и федеральных медицинских учреждений оформлять медицинские карты детей для образовательных учреждений по форме 026/у в электронном формате. По словам Раковой, программа перевода детских медкарт в электронный формат стартовала в 2021 году и уже помогла тысячам горожан избежать бюрократических проволочек перед поступлением детей в детский сад или в школу.
Ранее Ракова сообщила о том, что почти 1,5 млн москвичей с начала года воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» по отпечатку пальца или через Face ID.
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