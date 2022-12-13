Ракова: Почти 1,5 млн москвичей уже воспользовались Touch и Face ID для доступа к электронной медкарте
Почти 1,5 млн москвичей с начала года воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» по отпечатку пальца или через Face ID. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, сервис позволяет получать безопасный доступ к своим данным без дополнительного ввода кода.
«Этот способ авторизации экономит время и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по коду из СМС. Надеемся, благодаря нововведению жителям столицы стало удобнее пользоваться электронной медкартой», — указала Ракова.
В начале 2022 года вход в мобильную версию ЭМК стал возможен также и по короткому коду, этим функционалом воспользовались более 800 тысяч москвичей. Подобные способы авторизации гарантируют надежную защиту личных данных. Такая методика шифрования информации активно используется в банковских и других приложениях, работающих с конфиденциальной информацией: биометрические данные хранятся только в зашифрованной памяти устройства и не передаются дальше.
Чтобы воспользоваться новыми возможностями, следует обновить приложение «ЕМИАС.ИНФО» до последней версии и при входе в медкарту пройти полную авторизацию с помощью учетной записи портала mos.ru. Затем пользователю предложат придумать четырехзначный код доступа и настроить способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по распознаванию лица (Face ID) или отпечатку пальца (Touch ID). Отключать и подключать опции входа, поменять пароль можно в настройках приложения.
Подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте и карте ребенка могут горожане со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Доступ к карте предоставляется пользователям старше 15 лет, имеющим полис обязательного медстрахования.
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