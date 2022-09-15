В Москве отменили бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций

Родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка по форме 095/У в кружки и секции. Это стало возможным благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой», сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Информация об освобождении ребёнка от занятий в электронном журнале «МЭШ» доступна теперь не только учителям в школе, но также специалистам культурно-досуговых и спортивных организаций, подведомственных городскому департаменту образования.

Тренеры и преподаватели кружков уже оценили удобство такого формата, отмечает Александр Князев - педагог по плаванию школы №2005.

«В чём большой плюс. Во-первых, нет никаких бумажных справок, дети их не теряют, как это было раньше. Информация о болезни в электронном виде поступает в журнал Московской электронной школы. Это очень удобно – можно открыть свой компьютер и посмотреть все справки по болезням. Сами преподаватели уже на этом основании делают перерасчёт родителям детей за кружки и секции», - пояснил тренер.