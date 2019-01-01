В Екатеринбурге срочно проводят опрос горожан по строительству храма
В Екатеринбурге власти срочно запускают опрос местных жителей относительно строительства храма Святой Екатерины, сообщает «Интерфакс». Об этом изданию рассказала замглавы города Екатерина Куземака.
По её словам, аналогичные опросы уже инициированы фондом «Социум», однако они не будут восприняты протестным сообществом как легитимные.
«Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — заявила замглавы города.
Добавим, вице-губернатор Свердловской области также рассказал Ura.ru, что местные власти уже запустили опрос общественного мнения. Решение было принято по итогам совещания, процедура уже запущена. По его словам, результаты можно ожидать уже на будущей неделе.
Между тем, фонд «Социум» уже предоставил итоги собственного опроса. Согласно им, 52% горожан категорически против строительства храма. Поддерживает идею 28%жителей города. Относятся безразлично или не могут определиться 20% горожан. Отмечается, что опрос был проведён среди 300 екатеринбуржцев старше 18 лет в период с 14 по 16 мая.
Ранее президент России Владимир Путин предложил идею опроса мнения горожан по спорному вопросу строительства храма на месте сквера, как способ решения конфликта. Эту мысль глава государства озвучил днём 16 мая. Он отметил, что храм должен объединять, а не разъединять людей, поэтому следует учесть мнение граждан по этому поводу.
Напомним, конфликт между жителями Екатеринбурга и местной властью возник из-за решения построить храм на месте сквера у театра драмы, которое было принято без учёта мнения населения. Четвёртый день продолжаются массовые протесты. В их ходе было задержано более 70 человек.
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