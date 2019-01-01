В Екатеринбурге срочно проводят опрос горожан по строительству храма

В Екатеринбурге власти срочно запускают опрос местных жителей относительно строительства храма Святой Екатерины, сообщает «Интерфакс». Об этом изданию рассказала замглавы города Екатерина Куземака.

По её словам, аналогичные опросы уже инициированы фондом «Социум», однако они не будут восприняты протестным сообществом как легитимные.

«Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — заявила замглавы города.