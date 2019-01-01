Не против храма, но против хама

Сторонники возведения собора святой Екатерины, уже одобренного градостроительным советом, и сторонники сохранения сквера с понедельника проводят стихийные акции, переполошившие городские и губернские власти. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вмешался в ситуацию в первый же день, предложив себя в качестве посредника. Тем не менее, следующим вечером выступления протеста продолжились. Полиция задержала более двух десятков участников акций. Этим вечером люди вышли вновь.

Кремль пока не собирается вмешиваться в храмовый конфликт в Екатеринбурге. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями», предлагали альтернативные площадки для скверов и мест отдыха. Вместе с тем, «несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять», - указал Песков.

Со своей стороны представители Русской Православной церкви поспешили обвинить противников строительства храма в попытке раскола общества. По словам зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, которые приводил накануне РБК, о радикальной позиции противников стройки говорит снос забора стройплощадки. «Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела большую разъяснительную работу», - указал представитель РПЦ. Сегодня Вахтанг Кипшидзе в интервью НСН продолжил «разъяснительную работу», правда, с необъяснимым налетом цинизма.