Не против храма, но против хама
В Екатеринбурге протесты против строительства собора на месте сквера у драмтеатра продолжаются третий вечер подряд
Сторонники возведения собора святой Екатерины, уже одобренного градостроительным советом, и сторонники сохранения сквера с понедельника проводят стихийные акции, переполошившие городские и губернские власти. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вмешался в ситуацию в первый же день, предложив себя в качестве посредника. Тем не менее, следующим вечером выступления протеста продолжились. Полиция задержала более двух десятков участников акций. Этим вечером люди вышли вновь.
Кремль пока не собирается вмешиваться в храмовый конфликт в Екатеринбурге. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями», предлагали альтернативные площадки для скверов и мест отдыха. Вместе с тем, «несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять», - указал Песков.
Со своей стороны представители Русской Православной церкви поспешили обвинить противников строительства храма в попытке раскола общества. По словам зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, которые приводил накануне РБК, о радикальной позиции противников стройки говорит снос забора стройплощадки. «Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела большую разъяснительную работу», - указал представитель РПЦ. Сегодня Вахтанг Кипшидзе в интервью НСН продолжил «разъяснительную работу», правда, с необъяснимым налетом цинизма.
«Храм — это не мусороперерабатывающий завод, не крематорий. Он не нарушает покой и нормальную жизнь горожан. Мы сожалеем о том, что обстановка ненависти привела к задержанию людей на стихийном протесте. Полагаем, что большинство из них стали орудием циничных политтехнологов, которые используют храмовое строительство для реализации своих больных амбиций»
Но позвольте, несколько тысяч протестующих (заметим, активно протестующих, а сколько их молчаливо поддерживает?) – это не парочка юродивых с «больными амбициями». И выступают они не против храма как такового, а против того, что строить его на этом месте решили, наплевав на их мнение. Сомневаться в их способности отличить храм от крематория – демонстрация полного пренебрежения к ним, если не откровенное хамство. А тезис про попытку митингующих расколоть общество – кто не с нами, тот против нас – подходит, скорее, религиозному фанатику, вне зависимости от его вероисповедания. Никто часом не забыл, что вера, православная, в частности, призывает к терпимости и любви к ближнему?
Будет ли душа в храме «на склоке»? Кому будет нужен храм, построенный наперекор тысячам соседей? Епископу? Митрополиту? Может быть, Патриарху? Но у него, говорят, и так все есть…
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