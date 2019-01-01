РПЦ: Храм не крематорий, отдыху екатеринбуржцев не помешает
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ в эфире НСН назвал противников строительства храма жертвами циничных политтехнологов.
Несанкционированные собрания, сопровождающиеся действиями, которые идут вразрез с законами, это не то, что можно одобрять. Именно так прокомментировал конфликт из-за строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Две ночи подряд сторонники и противники продолжают стихийные митинги. Одни пытаются не допустить возведения в сквере возле Театра драмы храма святой Екатерины, другие утверждают, что городу он необходим.
В итоге полиции пришлось задержать 23 человека, а в ситуации стал разбираться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В город собирается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН заявил, что храм не крематорий, спокойному отдыху горожан не помешает.
«Я бы не ассоциировал эти акции с мнением общества в целом. Насколько я знаю, большинство россиян выступают за строительство храмов. И, как правило, новые храмы всегда наполнены людьми. Приходят молодые люди, дети с семьями. И многие российские города по количеству молельных учреждений отстают от европейских. Сейчас эта проблема решается. К тому же, как правило, в храме идет большая социальная работа, она очень востребована»,- считает Кипшидзе.
Он добавил, что люди, которые протестуют против строительства храмов, как правило, находятся в плену «политических пропагандистов». Те пугают, что храм может угрожать благополучию населения того или иного города.
«Это совершенно ложная мысль. Храм — это не мусороперерабатывающий завод, не крематорий. Он не нарушает покой и нормальную жизнь горожан. Мы сожалеем о том, что обстановка ненависти привела к задержанию людей на стихийном протесте. Полагаем, что большинство из них стали орудием циничных политтехнологов, которые используют екатеринбуржцев для реализации своих больных амбиций», - выразил мнение РПЦ зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.
«Храмы строятся всегда в интересах общества, а не конкретных людей. Но у любой хорошей инициативы всегда найдутся противники»
Сегодня в резиденции губернатора Екатеринбурга состоялась встреча сторонников и противников строительства храма святой Екатерины с властями. Мэр Александр Высокинский предложил горожанам благоустроить другую часть города, однако данная инициатива не была поддержана защитниками сквера. В ответ, правительство региона заявило, что переносить место строительства храма не станет.
Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.
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