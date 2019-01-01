РПЦ: Храм не крематорий, отдыху екатеринбуржцев не помешает

Несанкционированные собрания, сопровождающиеся действиями, которые идут вразрез с законами, это не то, что можно одобрять. Именно так прокомментировал конфликт из-за строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Две ночи подряд сторонники и противники продолжают стихийные митинги. Одни пытаются не допустить возведения в сквере возле Театра драмы храма святой Екатерины, другие утверждают, что городу он необходим.

В итоге полиции пришлось задержать 23 человека, а в ситуации стал разбираться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В город собирается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН заявил, что храм не крематорий, спокойному отдыху горожан не помешает.

«Я бы не ассоциировал эти акции с мнением общества в целом. Насколько я знаю, большинство россиян выступают за строительство храмов. И, как правило, новые храмы всегда наполнены людьми. Приходят молодые люди, дети с семьями. И многие российские города по количеству молельных учреждений отстают от европейских. Сейчас эта проблема решается. К тому же, как правило, в храме идет большая социальная работа, она очень востребована»,- считает Кипшидзе.